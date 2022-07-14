Офіс генпрокурора: у Гаазі створили групу діалогу для залучення до відповідальності РФ

У Гаазі учасники конференції з притягнення до відповідальності за злочини РФ під час війни в Україні створили Групу діалогу з відповідальності для України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

45 країн-учасниць погодили політичну декларацію про співпрацю для досягнення спільного результату в рамках розслідування скоєних злочинів.

Група діалогу, заснована на конференції, має об’єднати національні, європейські та міжнародні ініціативи для документування злочинів та здійснення правосуддя.

Роботою групи з підтримки України буде опікуватися Офіс Генерального прокурора.

Конференція, організована урядом Нідерландів, Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською комісією, дала можливість на найвищому рівні обговорити конкретні кроки та майбутні зусилля задля притягнення до відповідальності винних у злочинах.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції в Гаазі закликав до створення компенсаційного механізму для жертв російської агресії.

Він сказав, що, на думку України, компенсація збитків може відбуватися за рахунок російських активів і коштів, які розташовані за кордоном Росії в інших юрисдикціях.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер також закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності.