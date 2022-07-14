Опитування: 51% німців вважають, що санкції б’ють по Німеччині більше, ніж по РФ

Трохи більш як половина громадян Німеччини вважають, що санкції, запроваджені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, впливають на них більше, ніж на росіян, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати опитування Forsa на замовлення німецького телеканалу n-tv.

Тоді як 51% опитаних вважає, що санкції шкодять Німеччині більше, ніж Росії, 39% стверджують, що Москва втрачає від обмежень більше.

Крім того, 58% респондентів вважають, що у разі нестачі газу пріоритет повинен надаватися домогосподарствам, 34% – дотримуються протилежної думки.

Водночас дві треті німців готові добровільно обмежувати опалення своїх помешкань узимку.

Як повідомлялося, 47% громадян Німеччини вважають, що Україна повинна бути готова віддати частину територій на сході України для проведення мирних переговорів із Росією про завершення війни.