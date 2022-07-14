У Міноборони пояснили, чому не розголошують, скільки військових загинуло

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила чому держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих захисників, повідомляє Українська правда.

"Ми не можемо оголошувати цифри, але цей процес іде. Він непростий. Люди пережили горе. У родинах є різні обставини. Ми намагаємось підійти, з одного боку - бездоганно з точки зору формальних процедур, і водночас по-людськи.

Тож, чому поки що офіційно не називається загальна кількість загиблих? Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану.

Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування.

Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню".

За словами Маляр, ця розмова відбулась в контексті інформування про виплати, які здійснює Міноборони родинам загиблих.

Заступниця міністра оборони запевнила, що родини загиблих забезпечують належні виплати.

Маляр порадила громадським ініціативам, які збирають дані про загиблих і оприлюднюють цю інформацію - зважити на те, що оприлюднення такої інформації наразі шкодить обороні країни.