У ЄС виступили із спільною заявою у зв'язку з ракетним обстрілом Вінниці

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і комісар Європейської комісії з питань кризового регулювання Янез Ленарчич у четвер випустили спільну заяву у зв’язку з ракетним обстрілом Вінниці, повідомляє Європейська правда.

"Європейський Союз якнайбільш суворо засуджує невибіркові обстріли цивільних об’єктів – лікарень, медзакладів, шкіл і сховищ, які продовжуються. Звірство у Вінниці – це останній із низки жорстоких нападів на цивільне населення і цивільну інфраструктуру" , – ідеться в заяві.

За словами єврочиновників, "збройні сили Росії та афілійовані з ними угруповання лишають за собою кривавий слід по всій Україні".

"Уже вбито тисячі цивільних. Ця варварська поведінка Росії, яка повністю зневажає міжнародне гуманітарне право, має негайно припинитися" , – наголошують Боррель і Ленарчич.

Вони додають, що порушення та злочини, скоєні російськими військами та їхнім політичним керівництвом, не можуть лишитись безкарними.

"Усі відповідальні за ці звірства будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права" , – додали єврочиновники.

Нагадаємо, в четвер близько 11:00 російські війська ударили ракетами по центру Вінниці. За попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів. Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом. Наразі відомо про 23 загиблих, у лікарнях перебувають до сотні людей.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після ракетного удару Росії по Вінниці заявив, що злочини росіян будуть розслідуванні, а винні - притягнуті до відповідальності. Посол США Бріджит Брінк назвала атаку "ще одним жахливим нападом, який забрав життя невинних цивільних".

А депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс назвав актом державного тероризму удар росіян по Вінниці