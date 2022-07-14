МВС: п'ятеро людей у критичному стані після ракетного удару по Вінниці

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що п’ятеро людей перебувають у критичному стані після ракетного удару росіян по центру Вінниці в четвер, 14 липня, повідомляє Новое время.

В етері всеукраїнського телемарафону глава МВС повідомив, що зараз відомо про 23 загиблих, кілька людей померли в лікарні. Серед загиблих троє дітей: дівчинка, яка гуляла з матір'ю, загинула на місці, за життя жінки наразі борються лікарі. Ще одна дитина загинула в автомобілі.

По медичну допомогу звернулися 117 людей, 34 були тяжко поранені, п'ятеро перебувають у критичному стані. Серед поранених – четверо дітей.

Монастирський підтвердив, що росіяни випустили ракети Калібр з підводного човна в Чорному морі. Дві ракети сили ППО збили над Вінницькою областю, ще дві вдарили по центру міста.

За інформацією голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 21:00 29 людей вважаються зниклими безвісти. 71 пораненого ушпиталили.

Вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. За попередніми даними Нацполіції, російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. На місці ракетних ударів почалася пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де спалахнули близько 50 автомобілів.

СБУ відкрила кримінальну справу за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).