США дозволили низку транзакцій з Росією і пом'якшили санкції: про що йде мова
Сполучені Штати Америки (США) дозволили транзакції з Росією, які пов'язані з добривами і продовольством, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, пов'язані з продовольством, насінням, добривами, ліками та медичним обладнанням.
Дозволено транзакції на:
- виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення, запасних частин і комплектуючих до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв
- профілактику, діагностику або лікування COVID-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, пов'язані з COVID-19)
- поточні клінічних випробувань та інших медичних досліджень.
Крім того, США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою "Газпрому" компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії "Альфа-Банку" в Казахстані (JSC Alfa Bank).
Нагадаємо, сьогодні Європейський союз почав обговорювати сьомий пакет санкцій, який можуть прийняти вже наступного тижня.