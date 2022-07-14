Грузія пояснила, чому не втручається у позов України проти РФ у суді ООН

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що зобов’язання втрутитися в судовий процес України проти Росії в Міжнародному суді ООН могло б вплинути на її позови проти Москви, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в опублікованій у четвер заяві МЗС Грузії.

Там підкреслюється, що Грузія, "як і завжди", продовжує підтримувати Україну в міжнародних організаціях.

"У зв’язку з цим показовим є те, що у березні 2022 року Грузія разом із 39 іншими державами звернулась до прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі з клопотанням про початок розслідування. Слідство розпочалось і активно триває" , – йдеться в заяві.

Коментуючи вчорашню спільну заяву понад 40 країн та Європейського Союзу щодо позову України в Міжнародному суді ООН, грузинська сторона звертає увагу на формулювання: "підписанти цієї декларації, які є сторонами конвенції про геноцид, мають намір втрутитися в цей процес".

"Виходячи з того, що сама Грузія подала позови проти Росії в різні міжнародні суди, завчасне взяття таких зобов'язань може вплинути на процеси, які веде Грузія, до яких Грузія доклала максимум зусиль" , – вважають у грузинському МЗС.

У середу Європейський Союз і 43 світові держави опублікували заяву на підтримку наміру України засудити Росію за Конвенцією про попередження злочину геноциду та покарання за нього.