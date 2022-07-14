Військовослужбовець Нацгвардії збив п'ять російських літаків від початку війни

Військовослужбовець Нацгвардії збив п’ять російських військових літаків з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це заявив начальник оперативного управління штабу Головного управління Нацгвардії України Олексій Надточій, повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Він підкреслив, що цього тижня військовослужбовець із ПЗРК підбив два російські штурмові літаки Су-25.

"На рахунку героя-гвардійця вже п'ять ворожих літаків" , - підкреслив Надточій.

Загалом, за даними Генштабу, країна-агресор втратила в Україні 219 літаків.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович наголошував, що українські сили з початку повномасштабного вторгнення РФ збили понад тисячу російських повітряних цілей.