Зеленський: Росію потрібно офіційно визнати країною-терористом

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у четвер, 14 липня, наголосив, що Росію потрібно офіційно визнати країною-терористом, повідомляє Новое время.

Глава держави заявив, що жодна інша країна у світі не становить такої терористичної загрози, як Росія. Він нагадав, що в результаті російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня, попередньо, загинули 23 особи, серед яких троє дітей молодших десяти років, десятки людей зникли безвісти, а один із ворожих снарядів потрапив до медичного центру.

«Жодна держава світу не дозволяє собі щодня знищувати крилатими ракетами та реактивною артилерією мирні міста та звичайне людське життя…

Росія обірвала життя [чотирирічної] дівчинки якраз у той час, коли в Гаазі проходила конференція з приводу російських військових злочинів... Чи пригадуєте ви хоч якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла собі таку нахабність — вбивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення?" - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що необхідно створити спеціальний трибунал для розслідування злочину російської агресії проти України. Також має запрацювати механізм компенсацій, завдяки якому всі російські активи та кошти за кордоном можна буде спрямувати на відшкодування збитків жертвам терору РФ.

У четвер, 14 липня, Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. За попередніми даними Нацполіції, російські ракети потрапили до будівлі з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних районів Вінниці.

Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. На місці ракетних ударів почалася пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де спалахнули близько 50 автомобілів.

За інформацією ДСНС, станом на 22:00 відомо про 23 загиблих, серед яких троє дітей, і 117 постраждалих в результаті російської атаки. 39 людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки продовжуються.

Попередньо РФ випустила по Вінниці чотири ракети Калібр із підводного човна в акваторії Чорного моря, дві з них збила українська ППО. СБУ порушила кримінальну справу за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).