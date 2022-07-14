РВА: війська РФ обстріляли околиці Нікополя Дніпропетровської області

Війська РФ обстріляли околиці міста Нікополь Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїмося. Сидимо в будинках. Нічого не постимось, не коментуємо" , - написав він у Telegram.

З початку повномасштабного вторгнення Росія запустила українськими містами 2960 ракет, повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що російські окупанти використовують для ударів по Україні всі види своєї ракетної зброї.