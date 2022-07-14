ГУР: Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних

Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів із території Святогірської Лаври на Донеччині. Там перебувають до 600 цивільних, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Там зазначили, що працюють над встановленням режиму припиненням вогню. Святогірська Лавра розташована на березі річки Сіверський Донець і сьогодні зазнає постійних артилерійських обстрілів з боку російських військових.

На території Лаври досі перебувають близько 600 мирних жителів. Приблизно 70% із них — паломники та місцеві жителі, які намагалися знайти притулок від обстрілу. Значна частина прочан прибула ще до початку активних бойових дій. А через війну люди не змогли евакуюватися у безпечне місце та звернулися з проханням про організацію безпечного коридору.

Також розвідники кажуть, що зараз близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них — через поранення, вік та хвороби. Для них організується доставка гуманітарних вантажів, надається медична допомога.

У ГУР МО кажуть, що для запобігання можливим провокаціям та збереженню людських життів Україна готова залучити міжнародних посередників до сприяння в організації гуманітарного коридору.