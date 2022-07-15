ISW: РФ скоро почне масштабний наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут

Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) стверджують, що росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, повідомляє Українська правда.

Водночас поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Зазначається, що росіяни взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

При цьому російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту.

Також ISW подає карти ведення бойових дій:

ISW