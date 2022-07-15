Чиновникам в Україні підвищили зарплати: з чим це пов’язано

Кабінет міністрів вніс зміни до схеми посадових окладів на посадах державної служби. Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року, коли в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Постановою від 12 липня 2022 р. № 788 збільшений посадовий оклад спеціаліста державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, з 5 100 до 5300 гривень.

Крім того, посадовий оклад спеціаліста державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення зростає з 4 962 до 5 200 гривень.

Також посадовий оклад провідного спеціаліста державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення зростає з 5 100 до 5 300 гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Це передбачено законом про державний бюджет.

Згідно з законодавством, посадовий оклад держслужбовців не може бути меншим двох розмірів прожиткових мінімумів.