Британська розвідка назвала наступну мету російських військ на Донбасі

Російська армія після захоплення Лисичанська просувається в бік Слов'янська. Найближчими цілями стануть Сіверськ і Бахмут.﻿ Про це, з посиланням на Міністерство оборони Великобританії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, на Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська. Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів і розвідувальних атак на Сіверськ з Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська і Краматорська.

"Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, як тільки Сіверськ буде взято під контроль" , - йдеться в повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що окупанти зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська.