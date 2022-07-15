Генштаб: Росія вже втратила близько 38 тис. солдатів

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1672 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од,

артилерійських систем – 842 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засобів ППО - 109 (+0) од,

літаків – 220 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од,

спеціальної техніки - 67 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.