Генштаб: Росія вже втратила близько 38 тис. солдатів
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1672 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од,
- артилерійських систем – 842 (+2) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 109 (+0) од,
- літаків – 220 (+1) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),
- крилатих ракет - 155 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од,
- спеціальної техніки - 67 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Дані уточнюються.