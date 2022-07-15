Генштаб: Росія вже втратила близько 38 тис. солдатів

Генштаб: Росія вже втратила близько 38 тис. солдатів
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1672 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од,
  • артилерійських систем – 842 (+2) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засобів ППО - 109 (+0) од,
  • літаків – 220 (+1) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),
  • крилатих ракет  - 155 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од,
  • спеціальної техніки - 67 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics