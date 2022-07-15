ОВА: Росія обстріляла університети Миколаєва
Сьогодні вранці, 15 липня, російські війська завдали ракетного удару по двох університетах Миколаєва, пролунало більше 10 вибухів.
"Сьогодні зранку країна-терорист Росія знову обстріляла Миколаїв. Випустивши по місту щонайменше 10 ракет. Постраждали два найбільші університети міста", - повідомив голова ОВА Віталій Кім.
Як уточнив мер міста Олександр Сєнкевич, російські війська завдали удару по місту близько 7:50, коли на вулицях було багато людей.
Наразі відомо про двох поранених.
На місцях працюють рятувальники та аварійні бригади.