ОВА: Росія обстріляла університети Миколаєва

Сьогодні вранці, 15 липня, російські війська завдали ракетного удару по двох університетах Миколаєва, пролунало більше 10 вибухів.

"Сьогодні зранку країна-терорист Росія знову обстріляла Миколаїв. Випустивши по місту щонайменше 10 ракет. Постраждали два найбільші університети міста" , - повідомив голова ОВА Віталій Кім﻿.

Як уточнив мер міста Олександр Сєнкевич﻿, російські війська завдали удару по місту близько 7:50, коли на вулицях було багато людей.

Наразі відомо про двох поранених.

На місцях працюють рятувальники та аварійні бригади.