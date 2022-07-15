ОГП: Через війну в Україні загинуло 352 дитини

В Офісі генпрокурора повідомили﻿, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 352 дитини, ще 657 дітей отримали поранення.

У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Там також розповіли про останні випадки загибелі та поранення дітей.

Так, 14 липня внаслідок ракетного обстрілу центру Вінниці загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей зазнали поранень.

Під час фіксації кримінальних правопорушень у Харківській області стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика внаслідок артилерійського обстрілу Чугуєва.