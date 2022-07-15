ОВА: окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова

Вночі російські війська завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 3:00 год дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу" , - повідомив Синєгубов. ﻿

Ще одна ракета вдарила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень. Попередньо - жертв і постраждалих немає.