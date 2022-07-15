Удар по Вінниці: вдалося ідентифікувати лише 10 тіл
Унаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 особи, тіла 10 досі не вдалось ідентифікувати.
Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Він уточнив, що досі не ідентифікували тіла 11 дорослих.
Також унаслідок ворожого удару загинули троє дітей, зокрема Ліза, фотографії з якою поширились соцмережами.
"Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий", - повідомив голова ОВА.
Тіла ще двох дітей не ідентифікували.
У лікарнях - 73 постраждалих, 18 - у розшуку зниклих безвісти.
На місці події продовжують розбирати завали. У Вінниці та області сьогодні оголошено день жалоби.