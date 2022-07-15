Удар по Вінниці: вдалося ідентифікувати лише 10 тіл

Унаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 особи, тіла 10 досі не вдалось ідентифікувати.

Про це повідомляє﻿ голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Він уточнив, що досі не ідентифікували тіла 11 дорослих.

Також унаслідок ворожого удару загинули троє дітей, зокрема Ліза, фотографії з якою поширились соцмережами.

"Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий" , - повідомив голова ОВА.

Тіла ще двох дітей не ідентифікували.

У лікарнях - 73 постраждалих, 18 - у розшуку зниклих безвісти.

На місці події продовжують розбирати завали. У Вінниці та області сьогодні оголошено день жалоби.