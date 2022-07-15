Moody's: Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом

Moody's: Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом

Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями, оскільки Міністерство фінансів здійснило виплати за єврооблігаціями у білоруських рублях﻿. Про це йдеться у повідомленні міжнародної рейтингової агенції Moody's, повідомляє Ділова столиця.

Там пишуть, що 13 липня минув пільговий період, протягом якого Білорусь мала виплатити $22,9 млн за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Оскільки Міністерство фінансів Білорусі здійснило платіж у національній валюті, власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не змогли отримати виплати.

"Погашення валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом", – заявили в Moody's.

При цьому в агентстві попередили, що якщо платежі не будуть здійснені відповідно до початкових умов, то Fitch (є офіційним рейтингуючим агентством Білорусі) вважатиме це дефолтом.

Перший платіж в місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах США був проведений у рамках цього процесу 29 червня.

Зазначимо, що до 29 червня Білорусь мала виплатити купон по єврооблігаціях "Білорусь-2027" в еквіваленті $22,9 млн. 29 червня Білорусь виплатила купон у білоруських рублях.

Нагадаємо, 28 червня рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Росії через те, що інвестори не отримали виплати за двома випусками єврооблігації на суму 100 мільйонів доларів.

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