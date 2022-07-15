ЗСУ: РФ застосувала проти України всі типи ракет
Росія вперше в історії світових воєн застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по Україні. Про це заявив на брифінгу полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Корреспондент.
"Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки", - розповів Ігнат.
Водночас, представник нагадав, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України і змінив свою тактику.
"Діє з території Білорусі, території Росії, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і передусім вражає цивільні об'єкти і гине мирне населення", - розповів Ігнат.
Щодо ракетного озброєння, яке противник застосовує, то, за словами представника Міноборони, РФ перейшла насамперед на ракети радянського виробництва.
"Багато вже йдеться про те, що вичерпуються запаси супротивника, високотехнологічних ракет таких, наприклад, як Калібр. Противник економить таку високоцінну техніку, аби загрожувати далі всьому світу. Тому ми бачимо такі ракети, як Х-22, Х-39 , Х-31, які все частіше застосовуються з різних напрямків", - сказав він.