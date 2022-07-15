ЗСУ: РФ застосувала проти України всі типи ракет

Росія вперше в історії світових воєн застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по Україні. Про це заявив на брифінгу полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Корреспондент.

"Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки" , - розповів Ігнат.

Водночас, представник нагадав, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України і змінив свою тактику.

"Діє з території Білорусі, території Росії, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і передусім вражає цивільні об'єкти і гине мирне населення" , - розповів Ігнат.

Щодо ракетного озброєння, яке противник застосовує, то, за словами представника Міноборони, РФ перейшла насамперед на ракети радянського виробництва.