ГУР: Оприлюднення інформації про полонених може зашкодити обміну
Публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого.
Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений", - йдеться в повідомленні.
ГУР звертає увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу.
Україна робить усе можливе для того, щоб кожен захисник повернувся додому, запевняють у координаційному штабі.
"Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях, чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - радить ГУР.
Можна звертатися в такі органи:
- Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими: +380954127424, консультації з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 16:00 години.
- Національне інформаційне бюро: 1648 та (044) 287 81 65.
- Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ: +380676508332 та +380980873601.
- Національна поліція: +380894201866
- Міжнародний комітет Червоного Хреста: 0 800 300 155.