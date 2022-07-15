ГУР: Оприлюднення інформації про полонених може зашкодити обміну

Публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки МО України.

"Поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого.

Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений" , - йдеться в повідомленні. ﻿

ГУР звертає увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу.

Україна робить усе можливе для того, щоб кожен захисник повернувся додому, запевняють у координаційному штабі.

"Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях, чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених" , - радить ГУР. ﻿

Можна звертатися в такі органи: