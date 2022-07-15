Fitch знизив рейтинг Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" з "CCC" до "C" після того, як компанія запросила згоду на дворічну відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями, повідомляє Економічна правда.

Fitch пише, що російське вторгнення в Україну вплинуло на діяльність "Нафтогазу" і поставило під сумнів фінансові прогнози агентства щодо діяльності компанії.

"Позиція компанії з ліквідності дуже слабка і, зокрема, пов'язана з необхідністю купувати на ринку додаткові обсяги природного газу до зимового сезону" , – зазначає рейтингове агентство.

"Нафтогаз" отримав фактичні інструкції від уряду закупити та імпортувати природний газ обсягом до 5,6 млрд куб. м. У поточних цінах це коштуватиме приблизно 8 млрд доларів, що, ймовірно, значно перевищує поточний залишок коштів "Нафтогазу". У контексті цієї вимоги та слабкої ліквідності "Нафтогазу" Fitch вважає, що запит згоди було проведено, щоб уникнути дефолту" , – наголошується в релізі.

Fitch прогнозує, що потреби внутрішнього споживання України, як і раніше, значною мірою задовольнятимуться за рахунок внутрішнього виробництва, а імпорт здійснюватиметься лише в помірних кількостях, проте вказує на ризик того, що ключова виробнича чи транспортна інфраструктура може бути пошкоджена або стати недоступною, оскільки військові атаки продовжуються і їх важко передбачити.

Агентство додає, що збір дебіторської заборгованості погіршується, проте наразі неможливо оцінити потенційний вплив цього погіршення на грошові потоки та ліквідність "Нафтогазу".

Fitch, ймовірно, зменшить рейтинг Нафтогазу до "RD" (обмежений дефолт) після виконання угоди, після чого проведе ще одну переоцінку компанії.