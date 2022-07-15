WP: Путін робить ставку на довгу війну з Україною

На думку видання Washington Post, Володимир Путін розраховує, що довга війна з Україною виснажить його ворогів раніше за Росію. Це не виключено. Але у США та союзників ще є можливість зламати цю стратегію, повідомляє Дзеркало тижня.

Фундаментальна економічна сила – це козир Заходу, якщо він знайде у собі волю ним скористатися. Але Захід, на думку видання, ніколи не мав слави стратегічним терпінням. І цього літа стала помітна стривоженість американських та європейських чиновників тим, що росіяни, які звикли страждати, можуть витримати довше у битві за Україну, шукаючи способи обійти санкції. Поширена думка, що чим довше йде війна, тим вищі шанси Росії на перемогу. Тож Захід, схоже, сподівається, що в кращому разі ситуація зайде до кривавого глухого кута.

То як же США та Європі побороти липневий песимізм, щоб до зими саме Росії було боляче, а не Україні?

Найрозумніша відповідь на це питання – це посилити економічні санкції так, щоб хватка на російському горлі була сталевою. Це посилить найбільшу стратегічну слабкість Росії, яка полягає в тому, що її сили дуже розтягнуті вздовж величезної лінії фронту. Найкращий доказ того, що санкції хоч і повільно, але працюють, забезпечили самі російські урядовці.

"Ситуація непроста" , - визнав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков минулого місяця.

"Нам знадобиться близько десятиліття, щоб економіка повернулася до рівня 2021 року" , - визнав глава "Сбербанку" Герман Греф, додавши, що кількість вантажних перевезень до Росії впала в шість разів через західні санкції.

"Ми теж граємо в довгу гру" , - сказала міністр торгівлі США Джина Раймондо, додавши, що Вашингтон сформував коаліцію з 30 країн, які підтримують санкції.

Тепер експорт напівпровідників до Росії впав на 74%, порівняно з попереднім роком.

"Без цих компонентів неможливо підтримувати сучасну армію" , - пояснила Раймондо.

Завдяки високим цінам на енергоносії у Москви все ще багато грошей. Але їй важко купувати все, що їй потрібне через західний контроль експорту. Високопосадовець міністерства торгівлі США сказав виданню, що американський експорт всього, що потрібно російським оборонним, технологічним або енергетичним компаніям, обвалився на 95,9% порівняно з 2021 роком.

Адміністрація Байдена може надто оптимістично оцінювати вплив санкцій. Але дослідження Інституту міжнародної економіки Петерсона минулого місяця показало, що вони справді впливають на Москву. Використовуючи експортні дані 54 країн, на які припадало 90% російського імпорту минулого року, експерти виявили, що експорт товарів з країн, що підтримали санкції проти РФ, впав на 60%, а з країн, які цього не зробили - на 40%. Було також виявлено фальшиві компанії та корумповані посередники, які допомагають обійти обмеження. Але їх менше, ніж очікувалося.

«Ми не бачимо спроб будь-якої країни обійти наш контроль експорту включно з Китаєм та Іраном» , - сказала Раймондо.

Іноземна підтримка російських технологічних та телекомунікаційних компаній поступово випаровується. Ericsson та Nokia згорнули всі операції в Росії. Найбільше дивує, що це зробив китайський технологічний гігант Huawei. Microsoft не просто зупинила свій бізнес у Росії. Компанія активно бореться із російськими кібератаками.

Російська армія швидко втрачає техніку. І замінити її буде непросто. Видання із посиланням на українські джерела пише, що Росія зупинила чи обмежила виробництво на Челябінському тракторному заводі та Уралвагонзаводі. Також зупинилося виробництво ракет класу "земля-повітря" на Ульянівському механічному заводі. Головні російські верфі також постраждали.

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав, що санкції "фактично зламали всю логістику нашій країні". Наприклад, у сфері авіації США та Європа заборонили постачати запчастини або проводити обслуговування кількох сотень літаків Boeing та Airbus, що належать до флоту Росії. Це змусило місцеві авіакомпанії скоротити кількість рейсів і почати розбирати деякі літаки на запчастини. Авіаційний регулятор ЄС минулого місяця висловив "велике занепокоєння" безпекою цих західних літаків у РФ.

Але можна припустити, що, незважаючи на всі санкції, Росія зберегла свій кривавий наступ проти України. Що далі? Щоб зрозуміти потенційні проблеми Путіна, достатньо переглянути карту. Росія – поки що найбільша країна світу. Щоб підтримувати свою безглузду, незаконну війну проти України, Путін стягнув сили з Далекого Сходу, Балтії, регіонів, які мають довгий кордон з Південною Азією. Він керує країною, яка дуже повільно розвалюється. І в Москви дуже мало людей, щоб захистити її. Путін веде зухвалу гру. Але в нього менше козирів, ніж може здатися.