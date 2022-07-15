У Кремлі повідомили, що Путін сьогодні збирає членів радбезу Росії

Президент Росії Володимир Путін проведе у п'ятницю, 15 липня, оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня — там залежатиме від інших заходів – оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки" , - повідомив він. ﻿

Спікер Кремля додав, що інші зустрічі у Путіна 15 липня будуть непублічними.

Нагадаємо, у четвер, 14 липня, президент Росії підписав закон про запровадження спеціальних заходів в економіці, згідно з яким бізнес у РФ можуть примушувати до роботи на армію.