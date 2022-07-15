Удар РФ по Вінниці: поліція ідентифікувала тіла дітей

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Серед жертв є троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

"Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Улікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.

Також 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених - 4 дитини. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.