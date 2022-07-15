Українцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Українська влада у спільній заяві про захист інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів закликала﻿ не читати джерела, що координуються з Росії.

"В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже, не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль" , - йдеться у заяві.

Як зазначається, причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Йдеться про канали Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, "Женщина с косой" та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

"Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їхню роботу фінансує і координує Росія.

У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.

Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства" , - підкреслили органи влади.

Заяву підписали: