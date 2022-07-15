Це питання зараз задають собі українці, які намагаються хоч якось уберегти свої заощадження від знецінення. Війна викликала черговий етап падіння гривні, і тримати кошти у національній валюті стало невигідно.

Крім того, в результаті різкого зростання у світі американського долара до решти валют, включаючи євро, англійський фунт стерлінгів, швейцарський франк і японську ієну, ми зіткнулися з тим, що востаннє було 20 років тому: євро зрівнявся в ціні з доларом. На багатьох обмінках з'явилися однакові котирування і на купівлю, і на продаж для обох валют.

Тож у якій валюті краще зберігати заощадження і що краще купити: долар чи євро? Спробуймо розібратися разом.

Власники євро втратили. Чи так це?

Незважаючи на те, що більшість населення віддавала перевагу американській валюті, були й ті, хто вважав за краще робити накопичення в євро. В основному це були ті, хто працював у Європі або отримували звідти перекази, кому доводилося часто їздити до Європи (у справах бізнесу або на відпочинок), а також невелика частина населення, яка використовує принцип валютного кошика, тобто розподільне заощадження між різними валютами.

На початку минулого року євро коштував 1,22-1,23 доларів, і зараз, коли євро опустився до паритету з доларом, саме доларовий еквівалент цієї частини заощаджень знизився. Але говорити про втрати варто лише в тому випадку, якщо була мета конвертувати все в долари (наприклад, з метою купити нерухомість на вторинному ринку чи автомобіль у Штатах). Стосовно гривні євро не лише не подешевшав, а й навіть виріс у ціні. Та й говорити про втрату в еквіваленті долара варто лише в тому випадку, якщо довелося зробити операцію конвертації в американську валюту і зафіксувати збиток.

Міняти євро на долари вже однозначно пізно, і робити цього не варто. Адже євро як упав, так може й вирости у доларовому еквіваленті.

Як сильно може впасти євро?

Після того, як євро та долар зрівнялися, з'явилося багато різних прогнозів, як сильно може впасти євро. Найзапекліші песимісти припускають, що євро може коштувати 0,9 долара. Тобто. подешевшати (у доларах) ще на 10%. У той же час, згадуючи, де євро був півтора роки тому, його зростання до долара у разі коли тренд зміниться може перевищити 20% - і це мінімум.

До чого веде «сильний долар» та «слабкий євро»?

«Сильний долар» в умовах рецесії, що насувається, вкрай невигідний американській економіці. Особливо на тлі рекордної інфляції, зафіксованої днями. А це означає, що рано чи пізно ФРС США зробить усе можливе (а інструменти має), щоб послабити долар по відношенню до інших валют, повернувши колишні співвідношення перш за все з євро.

Водночас «слабкий євро» робить неконкурентоспроможною американську продукцію та дає «фору» європейській. Тобто європейські економіки на слабкому євро почнуть відновлюватися швидше.

Що купувати: долар чи євро?

Приймаючи таке рішення, слід враховувати такі моменты:

1. Краще не зберігати все в одній валюті, навіть іноземній. Від коливань не застраховані ані долар, ані євро, ані будь-яка інша валюта. Тому правильним рішенням буде формувати т.зв. "валютний кошик". Наприклад: 50% доларів США, 30% євро та 20% гривня. Втім, кожен може для себе обрати те співвідношення, яке відповідатиме його розумінню ситуації.

2. Якщо плануються витрати в Європі, то варто більший відсоток у «кошику» віддати євровалюті. Як свідчить досвід, долари там не люблять і цінують дуже дешево, при обміні доларів на євро у місцевих банках будуть втрати.

3. Чим нижче від 1,00 опускатиметься співвідношення євро/долар, тим кращим стає покупка євро.

4. Якщо ж планується купівля валюти з перспективою зворотної конвертації в гривню найближчими місяцями, краще купити долар, т.к. його коливання будуть не такими сильними, як у євро.

5. Ніколи не варто піддаватися ажіотажу та купувати валюту у дні, коли її вартість зростає. Є шанс купити долари чи євро за «піковими» цінами. Краще дочекатися, поки ситуація стабілізується, курс дещо знизиться – і от коли решта скидатиме, краще купити «в матрац».

6. Щодо гривні, на жаль, у найближчі місяці вона приречена падати, тому купівля валюти – і доларів, і євро - збереже та принесе у майбутньому більше національної валюти, ніж було.