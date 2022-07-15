Мерія: з Маріупольського порту вийшли ще три судна з викраденим металом

З акваторії порту Маріуполь у напрямку російського порту Ростов вийшли три судна із металопрокатом, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"З урахуванням відновлення залізниці та організації вантажного руху за прикриттям пасажирського поїзда Маріуполь-Волноваха можемо остаточно стверджувати перетворення Маріупольського порту на військово-транспортний хаб" , – написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося як мінімум про три кораблі, на яких Росія вивезла вкрадений в Україні метал з Маріупольського порту.

Заводи Азовсталь, ММК ім. Ілліча, розташовані в Маріуполі, вже звернулися в Офіс генерального прокурора з проханням почати кримінальне провадження за фактами крадіжки Росією їхньої продукції.

Своєю чергою, співвласник Метінвесту Рінат Ахметов заявив, що компанія SCM вимагатиме від Росії компенсації за те, що вона "цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь в Маріуполі", що є пограбуванням і порушенням міжнародного права.