Данилов: у РФ продовжують приховану мобілізацію

У Росії продовжують приховану мобілізацію, щоб поповнити сили для продовження війни в України. Про це написав﻿ у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема у РФ збільшили зарплати контрактників.

"У Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони" , - написав він.

Також, за його словами, у Росії можуть мобілізувати навіть засуджених за кримінальними статями.