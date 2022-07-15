Данилов: у РФ продовжують приховану мобілізацію
У Росії продовжують приховану мобілізацію, щоб поповнити сили для продовження війни в України. Про це написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.
Зокрема у РФ збільшили зарплати контрактників.
"У Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони", - написав він.
Також, за його словами, у Росії можуть мобілізувати навіть засуджених за кримінальними статями.