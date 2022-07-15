Резніков: Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території РФ

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації, повідомляє Українська правда.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю ВВС.

"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати щодо російських об'єктів на території Російської Федерації.

Ми скрізь це продемонстрували, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги – керівника Пентагону, – що ми використовуватимемо американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель лише на території України”.

На питання, чи поширюється зобов'язання української сторони на Крим, Резніков відповів:

"Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну – ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він відповів: ми тебе зрозуміли".

Що цьому передувало: