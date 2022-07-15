Резніков: Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території РФ

Резніков: Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території РФ
Фото: Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації, повідомляє Українська правда.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю ВВС.

"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати щодо російських об'єктів на території Російської Федерації.
Ми скрізь це продемонстрували, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги – керівника Пентагону, – що ми використовуватимемо американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель лише на території України”.

На питання, чи поширюється зобов'язання української сторони на Крим, Резніков відповів:

"Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну – ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він відповів: ми тебе зрозуміли".

Що цьому передувало:

  • Президент США на початку червня оголосив про надання Україні нового пакету допомоги безпеки, який включає ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • У липні стало відомо, що Україна отримала від США та союзників 9 ракетних систем HIMARS та аналогічних комплексів, але для контрнаступу потрібні ще десятки одиниць.

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