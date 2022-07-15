Сіярто: Угорщина має план, якщо Росія дістанеться Закарпаття

Уряд Угорщини має готовий сценарій на випадок, якщо російська армія дійде до Закарпаття, де проживає багато етнічних угорців. Однак у Будапешті сподіваються, що такі заходи не знадобляться, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю виданню Hirado.

Він наголосив, що Угорщина продовжуватиме проводити політику, спрямовану на те, щоб ймовірність втягування Будапешта у війну залишалася мінімальною.

"Ми підготували сценарії на випадок війни, і виведення угорських військових із охорони кордону частково є частиною цього" , — сказав угорський міністр.

Він додав, що країна продовжуватиме приймати українських біженців.

Нагадаємо, у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України найближчими місяцями в Угорщині планують збільшити кількість військових навчань.