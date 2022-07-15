Міноборони: HIMARS вже знищили понад 30 військових об'єктів росіян

Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону.

"Дозволю собі згадати славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій.

За останні тижні знищено більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено".

При цьому Мотузяник наголосив, що зараз Україна потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє нищити логістику противника.

"Власне, що зараз активно робиться" , - зауважив він.

Крім того, за його словами, Україна очікує від ленд-лізу "дуже позитивного ефекту, тому що Україна зможе сама обирати зразки озброєння, військової техніки, яка нам буде необхідна в той чи інший момент".

Речник Міноборони також заявив, що російські війська лише 30% ударів здійснюють по військових об’єктах в Україні, а інші 70% - по мирних містах.