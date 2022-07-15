До Ради надійшла заява про відставку Міністра соціальної політики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала заяву про відставку, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"До Верховної Ради України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України" , - написав Мельничук.

Наразі ця заява буде розглянута народними депутатами. Поки що Лазебна продовжуватиме виконувати обов'язки міністра.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може залишити свою посаду. Її може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Лазебна обіймає посаду міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.