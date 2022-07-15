СБУ повідомила про збиття двох ворожих літаків у Запорізькій області
У Запорізькій області українські військові, співпрацюючи з СБУ, уразили два ворожі літаки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Служба безпеки України у Telegram, джерела УП.
"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК".
Один Су-25 ліквідовано, другий - уражено.
За інформацією джерел УП, збитий літак упав на непідконтрольну Україні територію.
Як додали у СБУ, нещодавно спецпризначенці також знищили чотири БМП, один БТР та склад боєкомплекту.