ОВА: на Одещині місцевий житель підірвався на міні на пляжі

На Одещині у прибережних водах одного з пляжів місцевий житель підірвався на міні, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У свій день народження молодий чоловік підірвався на міні. Порушивши всі заборони, всі вимоги, нехтуючи безпекою, він пішов купатися" , - сказав речник під час відеозвернення в Telegram.

Братчук повідомив, що внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови чоловіка. Подробиці трагедії також підтвердили в Оперативному командуванні Південь.

2 липня на одному з пляжів Одеської області чоловік під час запливу в море підірвався на міні, а ще один відпочивальник отримав контузію та легкі подряпини.

11 червня на пляжі в Грибівці Одеської області від вибуху російської міни у воді загинув відпочиваючий.