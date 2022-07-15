РосЗМІ розповіли, про що говорив Путін на нараді з Радбезом

Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки запропонував обговорити "ситуацію в регіонах", повідомляє Українська правда.

Про це повідомило видання РИА Новости.

"Ми у щоденному режимі займаємося з вами найгострішими питаннями, найбільш чутливими, але не повинні забувати і про поточну ситуацію в регіонах Російської Федерації. Давайте сьогодні про це і поговоримо".

Він додав, що доповідачами виступлять директор ФСБ Олександр Бортніков і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

Нарада проходила з відеозв'язку. Інші подробиці поки що невідомі.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін вирішив провести у п'ятницю 15 липня оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.