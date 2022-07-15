Зеленський пообіцяв покарати всіх, хто віддає накази обстрілювати міста України

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, щоб знайти та покарати тих, хто віддає накази обстрілювати українські міста та вбивати мирних мешканців, повідомляє Новое время.

"З’ясовуємо деталі по кожному ракетному обстрілу території нашої держави. Терористи понесуть повну відповідальність за все, що роблять" , — написав президент у Telegram.

Зеленський нагадав, що в результаті російського ракетного удару по Вінниці загинули 23 особи, серед яких троє дітей, 197 отримали поранення та 11 людей досі залишаються безвісти зниклими.

Також президент сказав, що війська РФ обстріляли у Миколаєві навчальний корпус педагогічного університету та корпус Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. За його даними, постраждали двоє людей.

"Наш спільний великий біль. Росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню. Ми зробимо все, щоб знайти й покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує" , - додав Зеленський.

Раніше Зеленський закликав створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів озброєної російської агресії проти України. Він наголошував, що жодна інша країна у світі не становить такої терористичної загрози, як Росія, і закликав офіційно визнати Росію країною-терористом.