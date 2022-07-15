МЗС: половина членів НАТО вже ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції

Станом на п’ятницю, 15 липня, вже половина країн-членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу, повідомляє Новое время.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter подякувала 15 країнам НАТО за ратифікацію. Вона перерахувала ці країни:

Канада;

Данія;

Ісландія;

Норвегія;

Велика Британія;

Естонія;

Албанія;

Польща;

Німеччина;

Люксембург;

Нідерланди;

Болгарія;

Латвія;

Словенія;

Хорватія.

5 липня міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ країн до Північноатлантичного альянсу. Тепер протоколи мають ратифікувати усі 30 країн НАТО.

29 червня в НАТО офіційно запросили Швецію і Фінляндію до Альянсу. За день до цього Туреччина, Фінляндія і Швеція підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння, у рамках якого Анкара пообіцяла не блокувати процес вступу двох країн в обмін на виконання ними її вимог.

18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на членство в НАТО, підписані міністрами закордонних справ. Столтенберг запевняв, що країни приймуть до НАТО «з відкритими обіймами» після того, як вони подадуть заявки.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна не може підтримати плани Швеції та Фінляндії щодо вступу до Альянсу. Він наполягав на праві своєї країни висувати двом скандинавським державам вимоги про видачу представників Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною. Швеція та Фінляндія заявляли, що засуджують тероризм і відкриті до діалогу.

Російський диктатор Володимир Путін погрожує «дзеркальною відповіддю» на розміщення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.