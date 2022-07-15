Резніков: Україна отримала перші далекобійні американські MLRS M270
Україна отримала перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.
"У сімействі далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогу", — зазначив він.
Зазначимо, універсальні пускові установки M270 використовуються в якості РСЗВ і для запуску тактичних ракет для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей і командних пунктів.
Сполучені Штати Америки опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.