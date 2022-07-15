Резніков: Україна отримала перші далекобійні американські MLRS M270

Резніков: Україна отримала перші далекобійні американські MLRS M270
Фото: Wikipedia

Україна отримала перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

"У сімействі далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогу", — зазначив він.

Зазначимо, універсальні пускові установки M270 використовуються в якості РСЗВ і для запуску тактичних ракет для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей і командних пунктів.

5ab4e510-7e0bd69bae16448aaab3b7aaa7fd9c6

Сполучені Штати Америки опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.

Новини

Популярні теми форуму

analytics