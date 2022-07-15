Євростат: у єврозоні рекордний за весь час дефіцит торгівлі товарами
Дефіцит торгівлі товарами єврозони за перші п’ять місяців року зріс до рекордного рівня через різке зростання цін на енергоносії, повідомляє Економічна правда.
Про це пише Financial Times з посиланням на дані Євростату.
Так, за 5 місяців єврозона імпортувала товарів на 113 млрд євро більше, ніж експортувала – це стало найбільшим дефіцитом торгівлі з початку обліку в 1989 році.
Для порівняння, торік за відповідний період єврозона показала позитивне сальдо торгівлі товарами в розмірі 84 млрд євро, що ілюструє вплив зростання цін на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Імпорт в єврозону зріс на 48% порівняно з минулим роком завдяки понад як подвоєнню витрат на енергоносії. Натомість експорт зріс лише на 18%.
Дані Євростату також показали, як єврозона диверсифікує свої джерела поставок енергоресурсів. Наприклад, вартість імпорту товарів із Норвегії зросла понад як удвічі порівняно з відповідним періодом 2021 року. Імпорт із Британії також зріс майже на 60%, зокрема через вищий імпорт енергоносіїв.
При цьому торговельний дефіцит в травні скоротився порівняно з квітнем завдяки відновленню експорту, який впав внаслідок уповільнення економічної діяльності на тлі висок цін на енергетику. Таким чином, номінальний експорт також зростає на тлі стабільного зростання імпорту.
Нагадуємо:
Вперше з 1991 року найбільша економіка ЄС, Німеччина, повідомила про місячний дефіцит торговельного балансу внаслідок суттєвого зростання витрат на імпорт.