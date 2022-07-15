Нацполіція: окупанти обстріляли центр Бахмута, є постраждалі

На Донеччині російські окупанти обстріляли центр Бахмута з реактивної артилерії. Внаслідок обстрілу є постраждалі мирні жителі, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.

У відомстві наголосили, що окупанти вели вогонь з цивільної інфраструктури.

"Російські війська завдали удару реактивною системою залпового вогню Ураган. Попередньо, по центральному ринку, вони випустили одну ракету, ще дві — по житловому масиву. Є постраждалі" , - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Пошкоджено вікна п'ятиповерхового будинку.