Нацполіція: окупанти обстріляли центр Бахмута, є постраждалі
На Донеччині російські окупанти обстріляли центр Бахмута з реактивної артилерії. Внаслідок обстрілу є постраждалі мирні жителі, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.
У відомстві наголосили, що окупанти вели вогонь з цивільної інфраструктури.
"Російські війська завдали удару реактивною системою залпового вогню Ураган. Попередньо, по центральному ринку, вони випустили одну ракету, ще дві — по житловому масиву. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Пошкоджено вікна п'ятиповерхового будинку.