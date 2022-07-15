Кулеба обговорив із іранським колегою ситуацію з безпілотниками для РФ

Росія не повинна отримувати від країн світу жодну військову допомогу для ведення війни проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби після розмови з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном.

Як розповів глава українського МЗС, під час телефонної розмови представник Тегерану висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці, який стався вчора вдень.

"Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно" , - проінформував міністр.

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван звинуватив Іран у намірі передати Росії сотні бойових безпілотників.

Проте в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши у тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.