ОВА: у Сумській області автомобіль із цивільними підірвався на міні

На Сумщині у п’ятницю автомобіль із двома цивільними підірвався на міні, один чоловік загинув, іншого госпіталізовано, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

"Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні.

Один чоловік загинув на місці, інший – з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні".

За словами Живицького, зараз з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

Він додав, що більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції.