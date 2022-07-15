Андрющенко: захисники Маріуполя ліквідували 6,5 тисяч окупантів

Захисники тимчасово захопленого Маріуполя під час оборони міста ліквідували 6,5 тисячі російських окупантів, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

У Telegram він розповів, що росіяни у місті створили чотири морги, один з яких призначений для окупантів та їхньої агентури.

"Знаходиться в приміщенні (у холодильниках для зберігання м'яса) ринку Азовський. Відразу поряд із таким голосно розпіареним будівництвом. Тут завезли близько 4 тисяч тіл росіян у травні-червні. Трупи російських солдатів із боку наступу Запорізької області, які зібрали на полі бою" , - написав він.

За його даними, окупанти щодня по 30-50 тіл вивозять у бік Новоазовська та Росії. Він додав, що вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали, а одразу спалювали у мобільних крематоріях.

Таку кількість тіл окупантів Андрющенко вважає підтвердженням того, що оборона Маріуполя ліквідувала близько 6,5 тисячі російських солдатів під час боїв за місто.

"Враховуючи отриману інформацію про російський морг та кількість трупів окупантів (близько 4 тисяч) лише одного з трьох напрямків атаки на Маріуполь, є ще одне підтвердження. Підтвердження того, що Героїчний Гарнізон Маріуполя знищив щонайменше 6,5 тисяч живої сили окупантів" , — написав він.

Маріуполь заблоковано російськими окупантами понад п'ять місяців. Дії військових РФ призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та громадянську інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.

Після захоплення міста окупанти почали проводити у самому Маріуполі та на в'їзді до міста процедуру фільтрації. Місцевих жителів пускали до міста лише після проходження фільтраційних таборів.