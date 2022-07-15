У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

Після повітряної тривоги очевидці та влада повідомляють про вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпра, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Зокрема, Філатов закликав городян перебувати у укриттях. Очевидці публікують фото та відео стовпів диму після прильотів у Дніпрі.

Лунін повідомив, що у Кременчуці пролунали вибухи. Пізніше він написав про відбій повітряної тривоги у Полтавській області.