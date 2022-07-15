НАБУ: колишньому голові Приватбанку повідомили про нову підозру

Колишньому голові Приватбанку Олександру Дубілету, його першому заступнику та керівнику департаменту повідомили про підозру в розкраданні 85,2 млн грн, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро в п’ятницю, 15 липня.

НАБУ і САП виявили ще одне розкрадання на суму понад 85 млн грн. За інформацією слідства, за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним у грудні 2016 року учасники схеми по неправдивих документах виплатили 223 млн грн банківських коштів підконтрольним та пов’язаним із Приватбанком компаніям. 85,2 млн грн перерахували на рахунок однієї компанії, пов’язаної з підозрюваними, ще 136,8 млн грн — іншої (за цим епізодом Дубілету повідомляли про підозру в лютому 2021 року).

22 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові правління ПриватБанку Олександру Дубілету — його заочно заарештували. 15 липня 2022 року суд залишив заочний арешт у силі.

У травні 2021 року Дубілет заявляв, що перебуває в Ізраїлі і «не ховається від слідства».

Дубілета підозрюють у розтраті коштів банку напередодні його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів банку, організації незаконної та документально необґрунтованої заміни боржника на підконтрольну і пов’язану компанію, щоб унеможливити подальше стягнення коштів на користь банку.

28 жовтня 2021 року Антикорупційний суд дозволив заочне досудове розслідування проти Олександра Дубілета. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, колишнє керівництво Приватбанку підозрюють у завданні збитків на 8 млрд грн.