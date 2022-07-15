ОВА: у небі Білоцерківського району Київщини збили ворожу ракету
В небі Білоцерківського району Київщини у п’ятницю ввечері збили ворожу ракету, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, мер Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook.
"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета.
Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби".
Разом з тим, мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що в місті знешкодили вибухівку.
"Щойно в мікрорайоні Синергія знешкодили вибухівку. Без паніки!", - написав він.