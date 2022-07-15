ОВА: внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені

Жертвами ракетного удару в Дніпрі стали щонайменше три людини, ще 15 осіб отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської області Валентина Резніченка в Telegram.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним… Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені. Масштаби руйнувань з'ясовуємо" , — написав він.

Нагадаємо, 15 липня ввечері у Дніпрі пролунала низка потужних вибухів.