Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу "Дом"

В результаті ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія державного телеканалу "Дом", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства" Мультимедійна платформа іномовлення України", а також список виведеного з ладу обладнання наразі встановлюється.

Після обстрілу поліцейські надали першу домедичну допомогу і зібрали доказову базу воєнного злочину РФ.

Раніше повідомлялося, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.